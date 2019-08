Risolto il “giallo” dei rifiuti speciali: sono stati posati lì dai volontari e saranno rimossi a breve

AGNONE – Nessun tentativo di sabotare il lavoro encomiabile dei volontari che hanno ripulito i fossi e le strade di Agnone nella giornata di ieri. I rifiuti speciali rinvenuti nella zona San Bernardino e segnalati alla nostra redazione sono stati collocati in quel punto proprio dai volontari mobilitati dai “Giovani riuniti” e saranno rimossi nella giornata di oggi.

«Purtroppo non è stato possibile portare tutti i rifiuti speciali nel punto di raccolta perché le varie squadre erano composte principalmente da bambini ed inoltre non avevamo i mezzi necessari per tale tipo di rifiuti. – spiegano i volontari – Sarebbe bello se ogni tanto questo tipo di iniziative soprattutto se nuove e organizzate da giovani venissero incoraggiate e apprezzate. Noi ci abbiamo provato e voi?».

Francesco Bottone