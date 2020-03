Risparmi di bilancio, il Comune dona un ventilatore polmonare all’ospedale

LANCIANO – Batte forte il cuore di Lanciano per l’emergenza Coronavirus. E anche quello del Sangro-Aventino non è da meno. Questa mattina il Sindaco Mario Pupillo ha consegnato il ventilatore polmonare, acquistato con risparmi di bilancio, al direttore della Rianimazione dell’ospedale “Renzetti” Daniela Albanese. Si tratta di un apparecchio mobile di importanza fondamentale per i pazienti che hanno necessità di assistenza respiratoria.

L’Associazione “Viale Cappuccini” di Lanciano ha risposto all’appello lanciato dalla Asl con l’iniziativa “Adotta la mascherina per la tua salute“, acquistandone 1.900, di cui una parte già consegnata. A sottoscrivere l'”adozione”, promossa da Armando Palmieri, chirurgo vascolare a Chieti, sono stati Valerio D’Orsogna, Carlo Toto, Gilberto Candeloro, Agenzia Immobiliare Remax, i dipendenti di Bper Banca, Maria Letizia Morelli, Marco Di Giovanni, Monika Gucal, Marco Scarinci, Nicola Torosantucci, Graziella Borgia, Franco Di Bucchianico, Alessandro Falconio e Giacomo Bona.

Tute chimiche sono state consegnate, invece, all’ospedale di Ortona, dono della Caritas Diocesana e dell’Associazione Joseph.

Infine una donazione di 2.500 euro, versati sul conto corrente dedicato della Asl, da parte dell’azienda Scutti srl di Casoli, punto di riferimento nel mondo per i sili di stoccaggio di cemento e calce.

A tutti loro va il ringraziamento dell’Azienda, degli operatori e dei malati per la sensibilità dimostrata.