Rissa al centro di accoglienza, denunciati due egiziani e due fratelli italiani

La Polizia di Stato di Campobasso ha denunciato quattro uomini, due egiziani (A.M. di anni 19 e M.A. di anni 21) e due fratelli italiani, D.N.G di anni 43 e D.N.A di anni 41, ospiti del centro per una rissa avvenuta ieri pomeriggio all’interno dello stesso.

Due equipaggi della Squadra volante sono intervenuti su segnalazione al 113 presso la “Casa degli Angeli”, sul posto gli agenti hanno ricostruito i fatti, ascoltando i testimoni e le persone coinvolte, accertando che si è trattato di un litigio per futili motivi, poi passato alle vie di fatto, tra i due fratelli italiani e i due egiziani, i quattro sono anche compagni di stanza.

Nell’occasione solo una donna ospite del centro richiedeva l’intervento di personale sanitario per aver riportato alcune contusioni nel tentativo di separare i contendenti, che invece non facevano ricorso alle cure mediche.

Il più giovani dei due fratelli italiani, entrambi con pregiudizi di polizia, sta inoltre scontando presso il centro una pena detentiva per reati contro la persona, per cui verrà richiesto all’autorità giudiziaria l’aggravamento della misura.

La posizione dei due cittadini egiziani è invece al vaglio del locale ufficio immigrazione.