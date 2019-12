Rissa in un locale, denunciati tre molisani

A seguito di una segnalazione giunta al numero di pronto intervento 113, personale della Polizia di Stato del Commissariato di Termoli è intervenuto nei pressi di un pubblico esercizio ubicato sul lungo mare nord, precisamente in Via A. Vespucci, a seguito di una rissa avvenuta dapprima all’interno del locale e poi conclusasi all’esterno del medesimo, durante la quale sono stati danneggiati anche alcuni elementi di arredo del locale.

L’immediata attività investigativa svolta dagli agenti, con l’ acquisizione di elementi di natura tecnica e l’ascolto di testimoni, ha permesso di individuare i tre malviventi responsabili della rissa che nell’immediatezza avevano fatto perdere le proprie tracce, aiutati anche dalla scarsa visibilità dovuta all’orario notturno. I tre uomini, sono stati quindi denunciati all’Autorità Giudiziaria per i reati di rissa aggravata, lesioni aggravate e danneggiamento aggravato.