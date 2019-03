I riti italiani del fuoco: la Ndocciata sbarca in Toscana

AGNONE. La Ndocciata di Agnone, il rito del fuoco più antico d’Europa, protagonista domenica 17 marzo al convegno “Le notti del fuoco nelle tradizioni popolari italiane” che si terrà al teatro “Salvini” di Pitigliano, in provincia di Grosseto. A rappresentare e spiegare la grande manifestazione molisana, apprezzata in tutto il mondo e riconosciuta Patrimonio d’Italia, ci sarà Domenico Meo, profondo conoscitore dell’antica tradizione ed Enzo Di Pasquo in rappresentanza della Pro loco altomolisana. La kermesse toscana che anticipa la storica “Torciata di San Giuseppe” attesa per il 19 marzo, vedrà tra gli altri la presenza di esperti per quanto concerne le Farchie di Fara Filiorium Petri, le Intusse di Narni, I Focarili e falò nell’Amianta e nelle Maremme e la Focarazza di Santa Caterina (Roccalbegna). L’appuntamento dedicato ai riti del fuoco della Penisola, verrà aperto sabato 16 marzo per concludersi martedì 19. All’evento garantita la presenza di rappresentanti provenienti dalle Università di Bologna e Rotterdam. (foto ViLa)