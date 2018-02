Rivoluzione demografica e sovranità monetaria, Roberto Fiore presenta i candidati abruzzesi di Italia agli Italiani

Ieri venerdì 16 Febbraio presso l’hotel Plaza in piazza Sacro Cuore a Pescara si è svolta la presentazione della lista Italia agli Italiani per le elezioni politiche del 4 Marzo 2018 con la presenza di Roberto Fiore candidato premier per la suddetta lista e segretario nazionale di Forza Nuova e di tutti i candidati nei collegi uninominali e proporzionali della Camera e del Senato in Abruzzo.

Ha introdotto la presentazione il segretario regionale di Forza Nuova Maurizio Falcone che ha ringraziato tutti i candidati per il loro impegno ricordando come gli stessi rappresentino tutte le espressioni della società civile e come questa elezione rappresenti il primo passo di una dura battaglia per ridare agli Italiani la speranza di un futuro migliore. Hanno poi parlato con brevi interventi alcuni dei candidati. Ha concluso Roberto Fiore ricordando come in tutta Italia «si siano moltiplicate le adesioni a questa lista che rappresenta l'unione tra Forza Nuova e il Movimento Sociale Fiamma Tricolore e come in particolare molte donne abbiano aderito al progetto». «La storia – ha detto Fiore – ci sta dando ragione e tanti si impossessano di quelli che sono i nostri cavalli di battaglia che poi dovranno disattendere poiché asserviti al potere finanziario. Resistenza nazionale con difesa delle nostre radici, diritti sociali, rivoluzione demografica e difesa della vita, ritorno alla sovranità monetaria con nazionalizzazione della Banca d'Italia sono i punti fondamentali del programma».