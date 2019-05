Roccaspinalveti cambia pagina: Claudia Fiore eletta sindaco

MONTAZZOLI – Plebiscito a Montazzoli per il già sindaco Felice Novello, rieletto con una percentuale di circa il 96 per cento. Ben 520 voti hanno permesso al sindaco di lungo corso di continuare il suo mandato. Ad agevolare la rielezione la presenza di una sola lista civetta, guidata come già in passato dal fratello del sindaco, Simone Novello. A questa seconda lista, presentata solo per evitare il problema del quorum, sono andati appena 22 voti, pari al 4,06 per cento. Anche a Colledimezzo il sindaco Christian Simonetti viene rieletto con una percentuale dell’80,93 per cento, 191 voti, contro lo sfidante Fabio Aldo Di Francesco con 45 voti. A Carpineto Sinello rieletto il sindaco Antonio Colonna con 297 voti, pari al 93 per cento. L’altra lista, una lista civetta, guidata da Gianluca Agricola, ha preso solo 22 voti.

Storica vittoria, invece, di Claudia Fiore a Roccaspinalveti. La giovane avvocato, già presidente della locale associazione “Fare per restare”, è stata eletta con 555 voti, pari al 56,29 per cento contro i 431 voti di Terenzio Zocchi, fermo al 43,71 per cento. Una svolta per Roccaspinalveti che cambia pagina decisamente rispetto alla prolungata esperienza politica della precedente amministrazione di centrosinistra.