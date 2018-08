SCHIAVI DI ABRUZZO – Duecentocinquanta chilometri abbondanti in circa dodici ore. Da Roma a Schiavi di Abruzzo passando per l’Alto Molise. È l’impresa sportiva, al limite della follia, di Fabrizio Angelilli e Luciano Sforza partiti da Roma alle sei del mattino di oggi e in dirittura di arrivo a Schiavi di Abruzzo, loro paese natale. Complimenti ai due superman di Schiavi.