Il rombo dei motori scuote Schiavi: in arrivo il terzo raduno dei trattori

SCHIAVI DI ABRUZZO – Tutto pronto a Schiavi di Abruzzo per il terzo e attesissimo raduno dei trattori. L’appuntamento con i potenti mezzi agricoli, tirati a lustro per l’occasione, è per domenica 4 agosto. Il programma prevede il raduno e le iscrizioni alle ore 9 del mattino in piazza Caduti d’Ungheria. Subito dopo i trattori, in corteo, inizieranno la parata che toccherà, oltre alle strade del centro, anche tutte le frazioni. Il rientro in paese è previsto nel tardo pomeriggio e sempre in piazza si terrà la cena finale a base di cinghiale, succulente carni a km0 fornite dalla associazione sportiva “Auro d’Alba” che gestisce l’omonimo campo di tiro e la locale squadra di caccia. La quota di partecipazione al raduno è stata fissata dall’organizzazione in 15 euro comprensiva di maglietta con logo, musica dal vivo e cena. Per informazioni è possibile contattare Barbara al numero 3281193646 oppure Francesco al 3801253209.