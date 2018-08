Ruba una bici e dentro alcune auto in sosta, arrestato.

Aveva approfittato delle ultime ore di buio per compiere una serie di furti sulle auto in sosta lungo la Postilli Riccio, la strada comunale che collega le due omonime località ortonesi. Ma, nel silenzio assoluto, il rumore di un finestrino infranto ha svegliato alle prime luci dellalba di stamane un residente della zona che, affacciatosi alla finestra della propria abitazione, ha notato unombra aggirarsi tra le auto parcheggiate. Il solerte cittadino ha, pertanto, allertato, tramite il 112, la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Ortona che ha prontamente inviato sul posto una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile già presente in zona. Alla vista dei militari, luomo, risultato essere un cittadino lettone di 49 anni, S.E., incensurato e domiciliato a Chieti, ha inforcato una bicicletta tentando la fuga. Prontamente raggiunto dai militari, è stato bloccato e perquisito. Oltre ad un portafoglio contenente 40 euro ed un bancomat, sulluomo sono stati anche rinvenuti un coltello a serramanico ed un paio di forbici. Ai militari è bastato ripercorrere a ritroso il tragitto fatto dalluomo per capire che il portafoglio era stato rubato dallautovettura di un ignaro turista romano in vacanza in zona, dopo averne rotto un finestrino. Poco distante, unaltra autovettura con il vetro rotto, da cui, però, S.E. non aveva fatto ancora in tempo a prelevare nulla proprio per il contestuale arrivo dei militari. Anche la bicicletta su cui luomo stava fuggendo è risultata essere stata rubata poco prima nel giardino di un turista dimorante in zona. Per luomo sono dunque scattate le manette, con laccusa di furto aggravato, e la contestuale denuncia per il porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere. Tradotto in tarda mattinata dinanzi al Tribunale di Chieti, è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione, 800 euro di multa e allobbligo di firma quotidiana presso la Stazione Carabinieri di Chieti. Lintera refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.