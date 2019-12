Ruba cavi elettrici di rame dalla fabbrica, molisano finisce in manette

TERMOLI – Nel pomeriggio di ieri personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Termoli ha tratto in arresto un uomo di 45 anni, originario di Termoli, per il reato di furto aggravato commesso all’interno degli edifici dell’ex Zuccherificio del Molise.

A seguito di una segnalazione giunta al 113 riguardo alla presenza di un intruso all’interno del citato stabilimento, attualmente sottoposto a curatela fallimentare, gli uomini della “Volante” sono tempestivamente intervenuti, rintracciando nelle immediate vicinanze dello Zuccherificio, un uomo che cercava di allontanarsi velocemente a bordo di un’autovettura. il termolese, fermato dagli agenti, è stato immediatamente sottoposto a perquisizione personale. Anche la sua auto è stata sottoposta a perquisizione e nell’abitacolo della stessa sono stati rinvenuti numerosi cavi elettrici e di rame, nonché utensili vari da lavoro, verosimilmente oggetto di furto o comunque di provenienza illecita, che sono stati sequestrati.

Le immediate indagini hanno consentito di appurare che gran parte di detto materiale è stato asportato proprio dall’interno dell’ex Zuccherificio e pertanto riconsegnato al curatore fallimentare.

L’uomo, con numerosi precedenti specifici, è stato quindi tratto in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari per disposizione dell’Autorità Giudiziaria.