Ruba e danneggia slot machine, molisano denunciato

Con l’accusa di furto e danneggiamento la Squadra Anticrimine del Commissariato di Termoli ha denunciato un uomo, classe 79, pluripregiudicato, che aveva, per motivi di gioco, rubato e danneggiato alcune slot machine presenti in due distinti esercizi di Termoli per un ammontare di 3.500 euro circa.

L’indagine è scattata grazie alle denunce sporte dai relativi gestori e la successiva attività infoinvestigativa, esperita anche grazie all’ausilio delle immagini del sistema di video sorveglianza presenti, ha permesso di individuare il responsabile che è stato prontamente deferito all’Autorità Giudiziaria e ora dovrà rispondere di furto aggravato.