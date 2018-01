Ruba due flaconi di profumo, denunciata una donna

I Carabinieri della Compagnia di Campobasso hanno concluso alcune indagini in materia di reati contro il patrimonio che si sono verificati negli ultimi tempi nel capoluogo ed in alcuni paesi della provincia .

I militari della Stazione capoluogo hanno denunciato all’ Autorità Giudiziaria una 36enne di origini beneventane ma residente a Bologna, già nota alle Forze dell’ Ordine, per furto aggravato di due flaconi di profumo commesso a Campobasso agli inizi di gennaio in un noto punto vendita di prodotti per l’ igiene della casa e della persona. La ragazza è stata identificata quale autrice del reato; nella circostanza aveva sottratto la merce nascondendola in una borsa, uscendo successivamente dall’esercizio commerciale, dandosi a repentina fuga e facendo scattare l’allarme antitaccheggio. La refurtiva, di un valore di circa 200,00 euro purtroppo non è stata recuperata.