Ruba due paia di occhiali in titanio, denunciata una rumena

VASTO – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Vasto hanno deferito alla locale Procura della Repubblica la cittadina rumena H. E. G. di anni di anni 42 per furto aggravato avvenuto all’interno di un negozio di occhiali.

La sera del 23 luglio una donna entrava all’interno di un noto ottico ubicato sulla Circonvallazione Istoniense a Vasto. Approfittando della confusione dovuta ai numerosi clienti presenti al momento nel locale, la “finta acquirente” si impossessava con destrezza di due paia di occhiali in titanio del valore complessivo di 500 euro, dopodiché si allontanava rapidamente.

Dalla ricostruzione dei fatti denunciati dal titolare dell’esercizio, e soprattutto dai filmati del sistema di videosorveglianza collocato all’interno del negozio, i carabinieri riuscivano ad identificare rapidamente la persona in H. E. G. da anni residente a Vasto. A seguito di perquisizione domiciliare, a carico di quest’ultima, i militari riuscivano a recuperare i due paia di occhiali oggetto di furto e restituirli, con ancora l’etichetta unita, al titolare del negozio. La cittadina rumena, deferita in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di Vasto, dovrà rispondere di furto aggravato, delitto per il quale sono previsti anni 6 di reclusione.