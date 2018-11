Ruba la borsa ad una donna, denunciato un molisano

CAMPOBASSO – La Squadra Mobile di Campobasso ha identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria D.B.M. di anni 53, abitante in un Comune della Provincia di Campobasso, con precedenti specifici per reati contro il patrimonio, che il 29 giugno 2018, in un noto supermercato del capoluogo, aveva asportato dalla borsa di una signora intenta a fare la spesa il portafogli contenente circa 500 euro in contanti.

In una successiva perquisizione domiciliare delegata dalla Procura della Repubblica di Campobasso, venivano rinvenute e sequestrate le scarpe che la donna indossava al momento del furto e la borsa, a conferma delle risultanze investigative sull’identificazione della donna fatta dalla Polizia nell’ipotesi accusatoria.