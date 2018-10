Ruba soldi ai pazienti della clinica, denunciato giovane molisano

Personale dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Campobasso ha denunciato in stato di libertà un giovane campobassano di anni 26 che in ben due occasioni si è reso responsabile di furto aggravato. In un primo caso, l’uomo, all’interno di una barberia, approfittando di un momento di distrazione del proprietario, si era appropriato dell’incasso giornaliero di 180 euro, dandosi precipitosamente alla fuga. A seguito di immediati approfondimenti investigativi, il malvivente veniva subito identificato.

L’altro furto veniva perpetrato presso una clinica privata dove il giovane, eludendo la presenza degli infermieri e senza preoccuparsi della registrazione della video sorveglianza, si intrufolava nelle camere dei pazienti e, approfittando dell’assenza di un degente, prelevava dal portafoglio custodito in un cassetto la somma di 50 euro, guadagnando precipitosamente l’uscita della clinica. Dalle riprese del sistema di video sorveglianza e dai pronti accertamenti esperiti, il malvivente veniva identificato.