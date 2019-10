Ruba un’auto, ma viene inseguito e fermato dalla Polizia

Una pattuglia della Squadra Volante del Commissariato di Termoli è riuscita a recuperare un’auto rubata in pieno centro a Termoli, dove, poco prima, il ladro aveva agito mettendosi in fuga a bordo del veicolo sottratto al legittimo proprietario. La fuga si è conclusa dopo che gli agenti, postisi all’inseguimento, hanno raggiunto l’autore del furto all’altezza della stazione ferroviaria di Campomarino.

I successivi accertamenti, condotti congiuntamente dall’Ufficio Anticrimine e dalla Polizia Scientifica del Commissariato, hanno permesso di identificare e denunciare all’A.G. il responsabile, un uomo del 1981, di origini foggiane, per il reato di furto aggravato.