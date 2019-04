Rubano una borsa lasciata in auto, denunciati tre giovani di Agnone

AGNONE. Incastrati dalle telecamere di videosorveglianza. Le riprese hanno smascherato tre giovani del posto, tutti con precedenti, che nei giorni scorsi si sono resi protagonisti del furto di una borsa custodita all’interno di un’autovettura. L’episodio si è verificato nel centro storico. La proprietaria, una donna del posto, si è allontanata dall’auto per svolgere alcune faccende, ma al ritorno non ha trovato più la borsa. Allertati gli uomini dell’Arma, i Carabinieri della stazione altomolisana hanno impiegato poco tempo per risalire agli autori del furto. A dare una grossa mano ai militari le riprese del servizio di videosorveglianza installato mesi fa dal Comune. Per i tre giovani è scattata la denuncia, mentre la borsa con i documenti e gli effetti personali, è stata riconsegnata alla legittima proprietaria che non potuto far altro che ringraziare i Carabinieri.