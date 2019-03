Rubano due slot machine ed un cambiamonete, ma si ribaltano: recuperato il bottino

Furto in un esercizio commerciale della provincia di Isernia. I Carabinieri di una Stazione periferica ritrovano parte della refurtiva. Nella decorsa notte, in un esercizio pubblico i malviventi, dopo aver forzato la porta d’ingresso sono riusciti ad entrare all’interno ed asportare due slot machine ed un cambiamonete. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti immediatamente i Carabinieri allertati nella mattinata dal denunciante. Contestualmente venivano avviate le ricerche che davano esito positivo, tanto che i militari ritrovavano le slot machine e l’autovettura usata per l’azione criminosa, mezzo che era stato asportato in precedenza ad una persona del luogo, il tutto ben nascosto in una zona periferica del paese. Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri per individuare gli autori del colpo.