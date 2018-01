Rubano sacchi di olive, denunciati cinque bulgari

I Carabinieri della Compagnia di Larino hanno denunciato 5 cittadini di origine bulgara, residenti a Serracapriola, per furto aggravato in concorso.

I cinque sono stati sorpresi, domenica mattina, dai militari della stazione di Rotello, mentre asportavano diversi sacchi di olive che avevano raccolto, senza l’autorizzazione del proprietario, da un azienda agricola di un 50enne del posto.

Bloccati e condotto in Caserma sono stati, dopo le formalità di rito, denunciati per furto aggravato in concorso e proposti alla Questura di Campobasso per l’emissione del foglio di via obbligatorio.

La refurtiva è stata recuperata e restituita all’avente diritto.

Gli atti sono stati inviati alla Procura della Repubblica di Larino per il seguito di competenza.