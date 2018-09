Rubano saponi e detersivi, denunciate mamma e figlia

I Carabinieri della Stazione di Campobasso, a conclusione delle indagini scaturite dalla denuncia di furto presentata dal direttore di un negozio di prodotti per l’igiene della casa e della persona del capoluogo, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria due donne, madre e figlia, una 40enne ed una 22enne di Campochiaro ( CB) per furto aggravato in concorso.

Le due donne sono state identificate quale autrici del furto di prodotti cosmetici commesso agli inizi del mese corrente quando, dopo aver trafugato alcuni articoli per un valore complessivo di circa 60 euro, avevano determinato l’attivazione dell’allarme sonoro antitaccheggio al superamento delle barriere. Nonostante l’invito a fermarsi da parte delle commesse le due erano riuscite al momento a dileguarsi, ma successive indagini dei militari hanno portato alla loro identificazione.