“Il ruolo del volontario nell’emergenza nazionale”, Bertolaso incontra studenti di Agnone

AGNONE. L’ex capo della Protezione civile, Guido Bertolaso torna ad Agnone. Lo farà in occasione del convegno: “Il ruolo del volontariato nell’emergenza nazionale” organizzato dall’Anc nucleo di Protezione civile di Agnone che fa capo al cavaliere Mario Petrecca. L’appuntamento è fissato per la mattina di sabato 21 settembre, quando il medico di origini romane e volontario in Africa, incontrerà al teatro Italo Argentino i ragazzi delle scuole cittadine. L’evento fa seguito al campo scuola “Anch’io sono Protezione civile” del luglio scorso tenuto nella sede di località Croce Sant’Angelo che ha visto la presenza di trenta ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 16 anni. A dare il benvenuto a Bertolaso il sindaco Lorenzo Marcovecchio, mentre, tra gli altri, in sala attesi il governatore Donato Toma, il responsabile della Protezione civile regionale, Antonio Gianrusso, Giuseppe Coduto del servizio di Protezione civile nazionale, i prefetti delle province di Isernia e Campobasso. Nel 2003, proprio ad Agnone, Bertolaso ricevette il premio “Il Mantello” istituito dalla Pro loco per l’impegno profuso in occasione del terribile terremoto di San Giuliano di Puglia dove persero la vita 27 bambini e una maestra. In quell’occasione l’ex capo della Protezione civile ebbe modo di certificare la grande professionalità degli uomini di Petrecca a cui è rimasto particolarmente legato.