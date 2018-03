BAGNOLI DEL TRIGNO – Ruspe in azione in località Sprondasino, il Comune: «Migliora la sicurezza sulla strada».

Dopo le ripetute segnalazioni dell’amministrazione comunale i mezzi meccanici stanno operando lungo l’arteria che risale dalla fondovalle Trigno.

Riceviamo dall’amministrazione comunale di Bagnoli del Trigno e pubblichiamo:

«Dopo la presentazione, negli scorsi mesi, della condizione delle nostre strade al Prefetto e all’amministrazione Provinciale di Isernia, nonché dopo la comunicazione ai proprietari dei terreni, finalmente gli enti interessati prendono visione della situazione. Oggi sono intervenute le ruspe per spianare il tratto di strada nel tentativo di avere quantomeno una sicurezza in più al grave problema da risolvere. Sappiamo che i tempi lunghi di queste pratiche è deplorevole, ma il nostro lavoro, purtroppo a volte silenzioso, cerca di accelerare, sopperire e resistere alla confusione burocratica ed amministrativa in cui versa la nostra regione. Soluzioni, per il bene del paese, che prevedono forza comune e non divisione nel cercare di far valere i nostri diritti alle persone interessate».