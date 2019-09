Sabatino in campo dal primo minuto: una brutta Italia porta a casa i tre punti

Punteggio pieno per l’Italia che, nonostante una prestazione decisamente brutta, porta a casa i tre punti contro una modesta Georgia. Daniela Sabatino, bomber nata ad Agnone, ma originaria di Castelguidone, è in campo dal primo minuto. Le georgiane arroccate in difesa hanno reso difficile il gioco alle azzurre. Il gol è arrivato su rigore battuto da Girelli: la portiere avversaria respinge, ma non trattiene e l’attaccante azzurro ribatte in rete. Qualche trasversa di troppo, finisce uno a zero per una partita tutto sommato noiosa. L’altra agnonese, Gloria Marinelli, è rimasta in panchina.