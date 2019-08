Sabatino e Marinelli restano in panchina: l’Italia soffre, ma porta a casa la vittoria

Israele aggressivo, finale da brivido, ma l’Italia femminile porta a casa la vittoria. Finisce 3 a 2 tra Italia e Israele nella gara di esordio delle qualificazioni eropee. Le due altomolisane Daniela Sabatino e Gloria Marinelli restano in panchina. L’Italia va in svantaggio, ma poi recupera e si porta sul 3 a 1 con Girelli, Bartoli e Giacinti. Qualche errore difensivo di troppo e Israele, sul finale, al 91′ accorcia le distanze. Al 94′ una grande parata di Giuliani salva il risultato. Triplice fischio finale e tre punti preziosi per le ragazze di Milena Bertolini.