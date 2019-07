Sabatti Day e gara “Armi e Tiro”: l’«Auro d’Alba» fa il pieno di tiratori sportivi

SCHIAVI DI ABRUZZO – La blasonata azienda Sabatti che produce armi, la notissima Fiocchi Munizioni, la prestigiosa rivista “Armi e Tiro” e l’armeria “Il tempio di Ares” di Chieti Scalo ospiti, tutti insieme, per due giorni al campo di tiro “Auro d’Alba” a Schiavi di Abruzzo.

Un fine settimana dedicato allo sport, al tiro sportivo e al tiro di precisione con carabine quello appena andato in scena sulle line di tiro del campo “Auro d’Alba” a Schiavi di Abruzzo, a mille metri di altitudine. La realtà sportiva del tetto dell’Alto Vastese ha ospitato, per la prima volta nella storia, una gara del circuito Armi e Tiro, valevole per le qualificazioni nazionali. Contestualmente è andato in scena il primo ed inedito “Sabatti Day” con ben quattro nuovissime carabine messe a disposizione in prova gratuita dall’azienda Sabatti. Tiratori e appassionati hanno raggiunto Schiavi di Abruzzo da tutto il centro e centro sud Italia, dalle Marche alla Puglia, passando per Abruzzo e Molise, per questa gara di esordio del campo di Schiavi nel circuito “Armi e Tiro”. Ad assistere alle premiazioni il sindaco di Schiavi di Abruzzo, Luciano Piluso, e il vicesindaco Maurizio Pinnella.

Invitato a dire due parole di saluto dai dirigenti dell’Asd “Auro d’Alba”, il primo cittadino ha ringraziato i numerosi tiratori che hanno preso parte, nella due giorni, all’evento sportivo: «Grazie a tutti voi che siete venuti anche da molto lontano per prendere parte alle gare. Come amministrazione comunale siamo e saremo sempre al fianco di chi, come l’associazione Auro d’Alba sta facendo, organizzerà eventi di livello capaci di attrarre persone nel nostro piccolo paese. Spero vi siate trovati bene e vi invito a tornare a Schiavi anche da turisti».

«Grazie a tutti per l’ottima organizzazione dell’evento sportivo. – ha dichiarato Fernando Mainardi, responsabile commerciale per il centro sud della Sabatti, che è stato a Schiavi per tutta la durata delle gare – Complimenti davvero, perché siete riusciti ad organizzare un qualcosa di bello e fatto bene. Visto che si tratta di un piccolo centro montano, anche difficile da raggiungere per il pessimo stato delle strade, credevo non ci sarebbe stata una partecipazione così numerosa all’evento, invece mi sono dovuto ricredere. Complimenti. Io personalmente e la Sabatti siamo a completa disposizione».

In chiusura, dopo il pranzo offerto a tutti i tiratori dalla Asd Auro d’Alba, c’è stata l’assegnazione per estrazione a sorte di un fucile a pompa messo a disposizione dall’armeria “Il tempio di Ares” di Chieti. L’arma è stata assegnata a Gianmarco Verzè di Verona.

Questi i primi tre classificati nelle classifiche interne nelle quattro categorie (miglior cartello):

LIBERA – Bartolini 50 e una mouche; Caloisi 50 e una mouche; Muzi 49 e due mouches

50 e una mouche; 50 e una mouche; 49 e due mouches CACCIATORI – Di Francesco 46; Mennucci 42 e una mouche; Chiusaroli 40

46; 42 e una mouche; 40 OPEN – Vinelli 50 e una mouche; Muzi 49 e una mouche; Mennucci 47

50 e una mouche; 49 e una mouche; 47 VARMINT – Muzi 49 e una mouche; Caloisi 49 e una mouche; Bafile 48 e una mouche.

Antonio Rosica