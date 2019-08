Sabelli alla Rosea: “Più soldi allo sport di base, meno per finanziare la burocrazia”

ROMA – Più attenzione allo sport di base e nelle scuole, al sociale, all’inclusione e al benessere. E quanto dichiara alla Gazzetta dello Sport, Rocco Sabelli, presidente e ad di “Sport e Salute”, la nuova creatura voluta dal Governo per finanziare le Federazioni presenti sul territorio. Nell’intervista rilasciata a Valerio Piccioni, il manager molisano, inoltre conferma il dialogo con le Federazioni, ma allo stesso tempo chiede se la forma migliore sia quella di farlo con 80 persone. Ed ancora a pagina 39 della Rosea, i rapporti con il presidente del Coni Giovanni Malagò (“con lui ho un rapporto molto aperto e amichevole, ma dovrà abituarsi ai cambiamenti”), il fatto di essere troppo calciofilo (“da settembre vedrò meno calcio e mi dedicherò alle altre discipline”), di soldi (“troppo spesso finanziano la macchina e non le attività”), di territorio e periferie. In ultima battuta, Sabelli parla della sua esperienza da calciatore con la maglia dell’Olympia Agnonese: “Sono stato un modesto difensore centrale in Promozione – dice – fino a che un giorno l’allenatore mi disse: Sabelli, forse è meglio che studi e si laurei”. Visti i risultati non sbagliava…