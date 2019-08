Sagn appzzat, spallata, libri e divertimento: è il “ricco” agosto di San Giovanni Lipioni

SAN GIOVANNI LIPIONI – Il mese di Agosto a San Giovanni Lipioni brulica di eventi e manifestazioni. Ad aprire ufficialmente le danze del periodo d’oro sangiovannese è la Sagra delle sagn appzzat, giunta oramai alla 34° edizione, in programma domenica 11 agosto. Questo evento mobilita in maniera particolare tutto il paese: resta vivissima la tradizione della lavorazione a mano della pasta, con la folta partecipazione di molte donne (ormai veterane) in aggiunta ai giovani volenterosi. È una magnifica serata all’insegna del buon cibo e della musica, con la partecipazione di Stefano De Libertis nella classica serata danzante. Ricorre invece il 13 agosto la festa dei mitici 59&60,che coinvolge tutto il paese in una vera e propria rimpatriata,per celebrare il nutrito gruppo di amici, inossidabile nel tempo. Tanto spazio anche ai più piccoli: il 14 Agosto nel pomeriggio è in programma l’evento “Divertiamoci in piazza”,con giochi e animazioni per bambini.

Nel giorno di Ferragosto non poteva mancare una serata all’insegna dello spettacolo : il Sangio’s got talent, con esibizioni di tutti i tipi e partecipanti di tutte le età.

Anche la cultura è un chiodo fisso per San Giovanni, non a caso il 16 Agosto sono in programma le presentazioni di due libri, a cura di Giorgio Facco (ricerca storica sulla San Giovanni medievale) e Carlo Monaco (rivisitazione della Divina commedia). Inoltre è previsto anche un aperitivo cenato il cui ricavato servirà alla riparazione della campanella colpita da un fulmine.

Ancora la cucina è protagonista nella serata del 17 agosto. Dopo il successo degli ultimi due anni torna la degustazione del pesce fritto. La musica è d’obbligo : a suonare questa volta sarà l’orchestra spettacolo “Lucio Cupido”.

Dopodiché,a San Giovanni si entrerà nel vivo dell’estate con le due feste principali.

Grande appuntamento il 18 di agosto con la replica di Paesaggi di carta, a cura di Michele Massone, dedicato interamente alla storia dell’amata “Cerc d Luzz “.

Il 20 Agosto si celebra la festa patronale in onore di San Felice. L’animazione musicale sarà a cura dell’orchestra popolare del salterello del maestro Danilo Dipaolonicola, con cui si ha un grande rapporto di collaborazione grazie al progetto “Il tour della spallata” (un colpo qua in colpo la, la spallata nel Sannio, ricerca e studio delle danza popolari promossa da Dantina Grosso, gli alberi sonori e le associazioni del territorio) e la partecipazione ai vari festival del salterello. Il 21 Agosto invece vedrà la conclusione del foltissimo programma estivo: si festeggerà la devozione a Sant’Antonio da Padova nella giornata,mentre in serata ci sarà il concertone del super gruppo de “I Regina-The real Queen experience”.

San Giovanni non lascia mai indietro neanche lo sport: nei (pochissimi) spazi lasciati liberi dagli eventi principali, si svolgerà un torneo di calcio a 5, la Sangios League, con 6 squadre provenienti dal paese e da fuori. Saranno giornate lunghe e folte di eventi, non resta che invitarvi tutti a partecipare.