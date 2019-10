Saia annuncia: “A breve il bando di gara per il rifacimento del ponte Sammartino”

AGNONE. Nelle prossime settimane la Provincia di Isernia pubblicherà il bando di gara per il rifacimento del viadotto ‘Verrino’ intitolato alla figura del senatore Dc agnonese, Remo Sammartino. Ad annunciarlo il consigliere provinciale Daniele Saia che tra l’altro riveste l’identico ruolo sui banchi di minoranza a Palazzo San Francesco nel gruppo “Nuovo Sogno Agnonese”. Le nuove opere, per un importo complessivo pari a circa 800mila euro, fondi regionali, interesseranno in particolare il rifacimento dei giunti, del tappetino di asfalto e la canalizzazione delle acque piovane. Altri lavori previsti sono quelli relativi al calcestruzzo ammalorato in diversi tratti dell’infrastruttura anello di congiunzione con la fondovalle Trignina. Intanto il sindaco di Belmonte del Sannio, Anita Di Primo esprime soddisfazione e ringraziamenti all’indirizzo del presidente della Provincia, Alfredo Ricci per il nuovo look della strada d’ingresso del paese asfaltata dopo anni di lassismo e richieste inevase da parte della popolazione.