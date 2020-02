Sala giochi “covo” di pregiudicati, mano pesante della Polizia

Un altro fine settimana di controlli. Su disposizione del Questore Roberto Pellicone, è stato rinforzato il dispositivo di prevenzione e controllo del territorio in tutta la provincia: 30 le pattuglie della Squadra Volanti della Questura e del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara che hanno operato in sinergia a Isernia e Venafro e lungo le principali arterie viarie della Provincia; 52 i posti di controllo realizzati, nel corso dei quali sono state identificate 510 persone, di cui 98 con precedenti di Polizia, e controllati 319 veicoli; 35 i controlli a persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Effettuati, inoltre, controlli in alcuni locali pubblici di Isernia e Venafro, sale giochi e bar. Nel corso dei controlli, all’interno di una sala giochi, è stato identificato un giovane colpito da provvedimento di Avviso Orale del Questore di Isernia che è stato segnalato alla Divisione Polizia Anticrimine perché trovato in compagnia di altri pregiudicati, in violazione delle prescrizioni imposte con lo stesso provvedimento.