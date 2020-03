Sala scommesse sportive aperta nonostante i divieti: la Finanza denuncia i gestori

(ANSA) – PESCARA, 11 MAR – La Guardia di Finanza di Pescara ha denunciato due gestori di sale scommesse nell’ambito dei controlli sul rispetto delle nuove misure per contrastare la diffusione del Covid-19. Ieri una pattuglia ha riscontrato a Collecorvino (Pescara) una sala scommesse sportive aperta, nonostante sia tra le categorie di attività sospese dal provvedimento di urgenza. I militari hanno rilevato che l’esercizio risultava aperto, con due monitor che proiettano partite di calcio, una dipendente e 7 avventori a effettuare le giocate. La sera precedente un’altra pattuglia aveva accertato una violazione simile a Pescara presso un Internet Point, rilevando la presenza di avventori oltre al titolare.

In entrambi i casi si è proceduto alla denuncia dei titolari degli esercizi commerciali per violazione del reato previsto e punito dall’art. 650 c.p., Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. Inoltre, si procederà alla segnalazione amministrativa per la sanzione della successiva sospensione delle attività, allorchè terminerà l’emergenza. (ANSA).