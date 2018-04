Salute e alimentazione, probiotico amico dell’intestino

Nonostante non sia un’appassionata di tv, ricordo con un po’ di imbarazzo lo spot della Danone con lo scopo di pubblicizzare il Bifidus Actiregularis, grazie al contributo della Marcuzzi, ma banalmente mi servirà per introdurre il prossimo alimento funzionale.

Il Bifidus Actiregluaris è il marchio registrato dalla super azienda per indicare il Bifidobacterium lactis, un probiotico. Ma cosa si intende precisamente quando si parla di probiotico?

Secondo la definizione del Ministero della Salute il termine probiotico si riferisce a quei microrganismi che, una volta ingeriti in adeguate quantità, hanno la potenzialità di esercitare funzioni benefiche per l’organismo. Principalmente sono batteri lattici e bifidobatteri. Le proprietà sono ultrastudiate e continueranno ad esserlo, considerate le molteplici potenzialità. Garantito che sono innocui per l’organismo, hanno la capacità di aumentare gli effetti del sistema immunitario riducendo il rischio di infezioni, colonizzando l’intestino e stabilizzandone la composizione microbica.

In commercio vi sono una serie di alimenti con probiotici aggiunti oppure naturalmente presenti, si pensi ai cibi fermentati, yogurt, kefir, tempeh (un prodotto derivante dalla soia fermentata) e crauti.

Per un’alimentazione sana è consigliato giornalmente il consumo di prodotti contenenti probiotici, uno yogurt a colazione o a merenda per esempio. Oltre ad essere un buon amico dell’intestino, è un alimento a basso indice glicemico. Infatti, c’è una correlazione tra consumo giornaliero di yogurt e diminuzione del rischio di diabete mellito di tipo 2.

Oppure si possono assumere sotto forma di integratori, di solito sono consigliati in concomitanza di una terapia antibiotica o a seguito di una gatroenterite, per permettere la ricostituzione di un microbiota intestinale sano. È da dirsi che l’efficacia è maggiore nell’ultimo caso, la quantità di microorganismi infatti è decisamente più alta rispetto a quella presente in un alimento.

Rita Marinelli

