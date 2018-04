Salute e alimentazione, un uovo al giorno aiuta gli occhi

Uno studio americano del 2006 afferma che il consumo di un uovo al giorno può avere degli effetti positivi per la salute degli occhi. Più nello specifico fa riferimento alla prevenzione della degenerazione maculare senile (DMS), una patologia legata all’invecchiamento che colpisce la macula, la parte centrale della retina, la più sensibile agli stimoli luminosi, responsabile della visione dei dettagli.

Si è visto come nell’anziano over 60, il consumo di un uovo al giorno aumenta i livelli sierici di luteina e zeaxanthina senza alterare i valori di trigliceridi, colesterolo totale LDL e HDL. Niente panico, stiamo parlando di carotenoidi, pigmenti con funzione antiossidante che ritroviamo in diversi alimenti, spinacio, cicoria, bieta, prezzemolo e anche nel tuorlo d’uovo. La luteina e la zeaxanthina contribuiscono a formare una sorta di filtro per impedire alle radiazioni di raggiungere e danneggiare il tessuto della retina.

L’uovo è un’ottima fonte di proteine di alta qualità e di vitamine e minerali, quali vitamina A, riboflavina, acido folico, vitamina B6, vitamina B12, colina, ferro, calcio, fosforo e potassio.

Quante volte a settimana? A discrezione vostra, se vi piace al mattino per una colazione salata, o 2-3 volte a settimana per pranzo o cena. Il mio consiglio è comunque sempre quello di variare ed essere equilibrati.

Rita Marinelli

