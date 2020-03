Saluto e applausi delle Forze dell’ordine al personale sanitario: «I veri eroi siete voi»

CHIETI – Tutti sull’attenti, volti contratti, silenzio composto, interrotto solo dal rombo dell’elicottero che volteggia intorno all’ospedale più volte e poi si ferma, come a simboleggiare un inchino per tutti quelli che sono là dentro. E’ stato denso di significato e di emozione l’omaggio reso questa mattina dalle Forze dell’Ordine agli operatori e ai malati del “SS. Annunziata” di Chieti, in prima linea nell’emergenza Coronavirus.

Le pattuglie si sono allineate con i loro mezzi davanti all’ingresso principale, da dove hanno indirizzato il loro saluto al personale affacciato ai balconi e ad alcuni malati che hanno seguito dalla finestra l’intensa cerimonia.

All’iniziativa hanno preso parte la Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri, le Volanti della Questura, la Polizia stradale, il Comando provinciale della Guardia di Finanza, la Polizia Penitenziaria, i Vigili del Fuoco, la Polizia locale, tutti di Chieti, e il Reparto Volo della Polizia di Stato di Pescara.

