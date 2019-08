Salvano un ragazzo che vuole buttarsi dal ponte, il Questore si congratula con gli eroi della Polstrada di Agnone

AGNONE – Il Questore di Isernia ha voluto incontrare gli agenti in servizio al distaccamento della Polizia Stradale di Agnone che, qualche giorno fa, avevano salvato un ragazzo salito a cavalcioni sul parapetto di un viadotto lungo la fondovalle Sangro, intenzionato a lanciarsi nel vuoto.

Ai due agenti il Questore ha espresso «gratitudine per aver evitato che un momento di debolezza del ragazzo si trasformasse in tragedia e orgoglio per la sensibilità ed il senso del dovere dimostrati nell’occasione».