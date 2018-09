Salvare l’ape mellifera ligustica, seminario del Fai Abruzzo

La FAI ABRUZZO– Federazione Apicoltori Italiani, in collaborazione con i comuni di Castiglione a Casauria, Farindola e Tocco da Casauria, ha organizzato un Seminario Specialistico dal tema “Strategie di salvaguardia e valorizzazione delle popolazioni autoctone di Apis mellifera ligustica (Spinola, 1806) nella Regione Abruzzo e istituzione di Aree di Rispetto e di accoppiamento” che si terrà sabato 22 settembre alle ore 9,30 a Tocco da Casauria (PE) presso il Teatro Michetti in via Municipio.

Tale evento scaturisce dalle deliberazioni dei comuni sopra indicati in merito alla “INIZIATIVE A TUTELA DELL’APE MELLIFERA LIGUSTICA DELL’ APPENNINO” adottando tutte le misure atte a monitorare e difendere il patrimonio genetico apistico locale e diffonderlo non solo sul territorio di competenza, ma anche lungo tutta la dorsale appenninica, intesa quale corridoio naturale per l’insediamento e la propagazione del miglior materiale genetico rappresentativo delle popolazioni residue di Apis mellifera ligustica (Spinola, 1806), impedendo il fenomeno di erosione genetica che sta degradando gran parte del patrimonio dell’ape italiana.

Relatori il professor Tiziano Gardi, Università degli studi di Perugia, esperto apistico nominato dal Mipaaf ed il dottor Marco Petrarchini, allevatore di api regine iscritto all’Albo Nazionale Allevatori Api Italiane.