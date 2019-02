Salvini all’Hit Show: «La legittima difesa non è un incentivo all’uso delle armi e non porta a nessuna deriva»

«La legittima difesa non produce più armi e non porta a nessuna deriva: la deriva sono i criminali che entrano nelle case», lo ha dichiarato il Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in visita alla fiera delle armi di Vicenza.

Ai cronisti che lo incalzavano, il vicepremier ha risposto deciso: «La legge sulla legittima difesa che approveremo a marzo non è un incentivo all’uso delle armi, ma il sacrosanto diritti alla legittima difesa a tutela di chi viene aggredito in casa propria». «Il mio obbiettivo – ha aggiunto il ministro Salvini – è togliere le armi dalle mani dei delinquenti, e di garantire invece chi per sport, passione e lavoro a rischio, vuole essere in grado di usare un’arma legalmente detenuta».

