“da Salvo – usi obbedir tacendo e tacendo morir”, in scena il musical dei Carabinieri

CAMPOBASSO – Sabato 1° giugno il Teatro Savoia di Campobasso accoglierà il musical “da Salvo – usi obbedir tacendo e tacendo morir”, dedicato all’Arma dei Carabinieri, scritto da Paola Olivieri e dal molisano Pasqualino Palmiero e presentato dall’associazione “Il Rompibolle” di San Benedetto del Tronto.

La performance dell’associazione sambenedettese prevede un’esibizione al mattino per le scuole durante una conferenza alla quale parteciperà come ospite d’onore il dott. Alessandro D’Acquisto, fratello dell’eroe e medaglia al valor militare Salvo D’Acquisto ed il Ten. Col. Emanuele Gaeta Comandante Provinciale dei Carabinieri di Campobasso.

Alle 21 i “Rompibolle” ci intratterranno con il musical “Da Salvo”, al quale siamo tutti invitati a partecipare. L’incasso verrà devoluto all’AIPD, un’associazione cittadina che si occupa di persone down.