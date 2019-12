San Pietro Avellana: attivato lo sportello automatico ATM Postamat “stand alone”

SAN PIETRO AVELLANA – «Ogni volta che abbatti la “logica dei numeri”; ogni volta che riesci dove altri avevano tentato invano; ogni volta che arrivi primo; ogni volta che riesci a fare qualcosa che fino a ieri sembrava impossibile; ogni volta che riesci a fornire un servizio in più a difesa delle aree interne, ogni volta che questo accade, ti sembra di aver scalato una montagna, di aver conquistato una vetta che sembrava inaccessibile, ti passa un brivido dietro la schiena, quel brivido che solo un sindaco può capire, perché sei riuscito ad aggiungere un altro pezzo al puzzle del territorio, giorno dopo giorno riesci a vederne la forma, la figura ma, al tempo stesso, non trovi mai i tasselli laterali perché è un puzzle che non finisce mai, che si ingrandisce di volta in volta, che diventa sempre più grande. Perché già punti al prossimo obiettivo, quello ancora più difficile o apparentemente impossibile».

Francesco Lombardi, sindaco di San Pietro Avellana, commenta così l’installazione nel suo Comune del primo sportello “stand alone” istallato in provincia di Isernia.

«Dietro questi risultati – continua il primo cittadino – c’è il lavoro di tante persone, la costruzione di una rete di rapporti e di programmazione; il lavoro silenzioso che dura mesi, a volte anni, ma che poi ti ripaga di tutto. Il primo sportello “stand alone” istallato in provincia di Isernia, moderno, con tutti i servizi utili ai cittadini anche dei comuni limitrofi e ai turisti. Perché è vero che il nostro percorso si realizza passo dopo passo, ma è anche vero che stiamo bruciando le tappe sempre più spesso».