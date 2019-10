San Pietro Avellana, nozze d’argento per la mostra mercato di sua maestà il tartufo bianco

SAN PIETRO AVELLANA. Cresce sotto terra, si nutre dell’essenza dei boschi e quando arriva in cucina il suo profumo intenso e delicato inebria i sensi. Il re della gastronomia del Molise è il tartufo bianco, celebrato dal 1° al 3 novembre con la XXV Mostra Mercato del Tartufo Bianco Pregiato di San Pietro Avellana. Un appuntamento unico per gli amanti del prezioso fungo, che cresce in Molise e nel territorio ricco di biodiversità della Riserva della Biosfera Mab Unesco Alto Molise, che vanta il microclima ideale per lo sviluppo dei tartufi neri e bianchi, apprezzati in tutta Italia. Da San Pietro Avellana e dal Molise, infatti, arriva sulle tavole italiane circa il 35-40% del tartufo bianco. La manifestazione che per festeggiare le sue nozze d’argento con il suo pubblico di appassionati copre tutto il weekend di Ognissanti, negli ultimi anni ha aumentato il suo prestigio, ospitando i migliori cavatori e venditori del pregiato fungo, pronti a dispensare consigli ed assaggi. Gli stand ricchi di tartufo bianco e di prodotti a base di tartufo ed altre specialità del territorio del Molise e del vicino Abruzzo apriranno alle 10.00 delle tre giornate nella piazza panoramica che si apre ai boschi dipinti di foliage del paese molisano. Intorno a mezzogiorno si potrà poi pranzare, degustando piatti e ricette a base del rinomato fungo. Sabato e domenica arriveranno a San Pietro Avellana anche i viaggiatori a bordo del treno storico sulla Transiberiana d’Italia, che ha una delle sue stazioni di sosta proprio nel paesino dell’Alto Molise. San Pietro Avellana fa parte dell’Associazione Nazionale Città del Tartufo, che comprende 57 soci, dal Piemonte alla Sicilia, per promuovere i territori del tartufo, all’insegna del legame tra gastronomia e cultura. “Dopo la partecipazione all’evento “Italia del Tartufo” di FICO Eataly World di Bologna con l’Associazione Città del Tartufo a metà ottobre – spiega Francesco Lombardi, sindaco di San Pietro Avellana – continuiamo a promuovere il simbolo più prezioso della gastronomia molisana con la Mostra Mercato del Tartufo Bianco pregiato, una manifestazione divenuta punto di riferimento nel centro Italia e che attrae sempre più turisti e amanti della natura, la nostra risorsa più importante”. La manifestazione è occasione per visitare il Museo dell’Alto Molise – Usi, costumi, mestieri e Archeologico, che svela interessanti scenari ed oggetti del mondo dei Sanniti, oltre ad un percorso nella storia e cultura locale del ‘900, con ambienti perfettamente ricostruiti; fare una passeggiata nei sentieri dai colori variopinti d’autunno della Riserva di Montedimezzo ed esplorare i piccoli borghi immersi nella natura dell’Alto Molise. La XXV Mostra Mercato di San Pietro Avellana è organizzata dal Comune E Pro loco Ad Volana.