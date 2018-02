San Rocco, diocesi Trivento presente a celebrazioni di Capriati al Volturno

AGNONE – Probabilmente sarà presente anche la comunità di Agnone domenica 25 febbraio a Capriati al Volturno dove saranno esposte le reliquie di San Rocco e parteciperanno tutti i paesi che sono devoti e festeggiano il santo in questione. Hanno sin’ora aderito venticinque sindaci che indosseranno la fascia tricolore e porteranno gli stendardi dei rispettivi comuni soprattutto alla solenne cerimonia che verrà presenziata dal Vescovo di Trivento Monsignor Claudio Palumbo nella processione dove sarà portato la reliquia del prodigioso Braccio di San Rocco. Un evento organizzato dall’associazione “Amici di San Rocco” che sta vedendo nascere in questi giorni diversi altri gruppi devoti al santo molto amato e venerato a Lesina. E sono già una sessantina le Comunità provenienti da tutta Italia che porteranno in spalla la statua di San Rocco che si venera a Capriati proprio il 25 febbraio.

“L’Associazione Europea degli “Amici di S. Rocco” guidata dal Procuratore Fratel Costantino De Bellis, -affermano gli organizzatori- ha voluto scegliere Capriati al Volturno in diocesi di Isernia-Venafro, come sede del museo iconografico Europeo di San Rocco e del ritiro spirituale annuo dei gruppi e i devoti del santo pellegrino. ​ ​Un santo, che, se lontano da noi nel tempo, continua ad esercitare ancora oggi, grazie all’ampio culto che gli è riservato un grande fascino e lo stimolo a non lasciarsi né reprimere, né comprimere nello spirito e nelle idealità più vere, ed a reagire con coraggio alle molteplici povertà e crisi che attanagliano la nostra società. Alla giornata di spiritualità, preghiera ed ascolto della Parola, sarà presente il Vescovo di Trivento S.E. Mons. Claudio Palumbo che celebrerà per tutti i pellegrini la Santa Eucarestia al quale va il nostro grazie per la sua significativa partecipazione”. “Alla giornata sono state invitate tutte le comunità d’Italia che hanno il culto a San Rocco parrocchie, confraternite, comunità, comitati Feste e i Sindaci dove il santo è venerato.”