Sangue sulla statale: due morti e quattro feriti nella notte

BOJANO – La prima partenza di soccorso ed un’autogrù, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Campobasso, sono intervenuti , alle ore 19.30 di ieri , per incidente stradale al Km.208.300 della SS 17 nel Comune di Bojano. Tre le autovetture coinvolte con due deceduti ed una persona incastrata tra le lamiere. Il personale intervenuto ha proceduto velocemente a disincastrare la persona ferita per poi consegnarla al personale sanitario del 118 per le cure del caso. Quattro le persone trasportate all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Presente personale della Guardia di Finanza, Anas e Carabinieri per regolamentare il traffico ed effettuare i rilievi di prassi, per stabilire le cause dell’incidente.