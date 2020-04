Sanificazione e disinfezione uffici e mezzi: almeno mille euro per ogni Comunie

È stato ripartito in queste ore il contributo, previsto dal decreto legge Cura Italia, per complessivi 70 milioni di euro, quale concorso agli Enti per il finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi dei Comuni, delle Province e Città metropolitane. Due i parametri per il riparto: mille euro per ciascuno dei 7.904 Comuni italiani (7.904.000 euro totali) e altri 57 milioni di euro ripartiti in base alla popolazione residente e ai casi covid accertati. Altri 5 milioni di euro vanno a Province e Città metropolitane.

«Si tratta di risorse positive – commenta il presidente dell’Anci Molise, Pompilio Sciulli – che si sommano a risorse già stanziate dai Comuni. Le cifre sono buone anche per i Comuni più piccoli. Intanto, i Comuni stanno erogando i buoni spesa della solidarietà alimentare prevista dallo Stato, con modalità individuate che stanno andando a sostenere famiglie e singoli che maggiormente soffrono per questa crisi. Ora aspettiamo le ulteriori risorse per gli Enti locali annunciate dal Governo nelle ultime ore».