Sanità, al ‘Caracciolo’ in arrivo due nuovi medici da assegnare a Medicina

AGNONE. L’ospedale ‘San Francesco Caracciolo’ attende l’arrivo di due nuovi medici che saranno assegnati al reparto di Medicina. E’ stato, infatti, espletato, il 9 marzo scorso, il concorso bandito dalla Asrem che prevede l’assunzione di due camici bianchi da destinare alla struttura sanitaria altomolisana alle prese con un cronica carenza di personale medico. A dirla tutta i due medici avrebbero dovuto prendere servizio al “Caracciolo” già dal mese di gennaio se non fosse stato per l’annullamento del concorso svolto a dicembre ma annullato per un errore procedurale da parte di Asrem. Ora sembra che tutto sia stato risolto. Nel frattempo che i due medici prendano servizio in Medicina, il consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Andrea Greco, ieri, ha visitato la struttura ospedaliera per verificare di persona se gli operatori siano stati forniti di materiale e quant’altro per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Inoltre, durante il suo giro, Greco ha sentito l’obbligo di ringraziare tutto il personale per gli sforzi e i sacrifici messi in campo in questi mesi e in particolare in queste ultime settimane. Al momento ad Agnone e nei comuni limitrofi non si registrano casi di Covid-19, ma fondamentale sarà tenere alta l’attenzione e seguire alla lettera le indicazioni che arrivano dal Governo.