Sanità, comitati a Roma per fare il punto sulla situazione molisana

AGNONE. Nessun incontro con il ministro Roberto Speranza, ma semplicemente un vis à vis interlocutorio con l’onorevole Massimo Paolucci, responsabile della segreteria del Ministero della Salute. A chiarire quello che poteva diventare un incidente diplomatico tra comitati, ci pensa don Francesco Martino: “Lunedì prossimo (3 febbraio) andremo a Roma con gli amici degli altri comitati civici per fare il punto sulla situazione in cui versa la sanità regionale. L’incontro nella capitale fa seguito alla manifestazione del 16 dicembre scorso – sottolinea il parroco –e nulla a che vedere con quello specifico promosso nelle ultime ore dal ministro Provenzano con Speranza per quanto attiene le problematiche del San Francesco Caracciolo di Agnone. In quel caso, infatti, occorre ancora concordare modalità e tempi”. Insomma un errore di comunicazione da parte di rappresentanti di comitati civici e sindacati convinti di incontrare il ministro Speranza.