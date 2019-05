Sanità, contentino Asrem: al ‘Caracciolo’ lo screening regionale del sangue occulto

AGNONE – Il contentino è servito. Dopo aver chiuso interi reparti e aver annunciato che in estate il Pronto soccorso subirà pesanti disagi, l’ospedale “Caracciolo” di Agnone effettuerà lo screening regionale del sangue occulto. Esami, che fino a poco tempo, fa si svolgevano al “San Timoteo di Termoli” e oggi dirottati in Alto Molise. Il nuovo provvedimento porta la firma dell’Asrem. Cambia poco, visto che la struttura sanitaria di confine continua a soffrire la cronica carenza di personale, nonché il taglio di servizi essenziali. Resta il riconoscimento per la professionalità di un laboratorio, quello di Analisi, in passato ottimamente diretto dal primario Gelsomino De Vita e che attualmente ricade sotto le competenze dell’ospedale “Veneziale” di Isernia.