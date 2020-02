Sanità, Franco Ionna è il nuovo presidente dell’associazione italiana otorini

LUCCA. Il nuovo presidente dell’associazione italiana degli otorini è il chirurgo Franco Ionna, originario di Vastogirardi. E’ quanto emerso dal XXI congresso nazionale svolto a Lucca. Ionna, attuale direttore del dipartimento Testa-Collo e della chirurgia Maxillo-Facciale e Orl dell’Istituto tumori di Napoli, ‘G.Pascale’, appena investito del nuovo ruolo ha dichiarato: “Il mio obiettivo primario e’ una forte attenzione dedicata ai pazienti formando dei work Team specifici per patologia, promuovendo Pdta certificati e percorsi condivisi che possano, standardizzando le procedure, migliorare la qualita’ delle prestazioni e arginare il problema della migrazione sanitaria, privilegiando inoltre l’ umanizzazione e l’ accoglienza. Per questo una particolare attenzione sara’ dedicata ai rapporti con il territorio, quindi agli specialisti ambulatoriali, che sono il nostro braccio operativo in periferia”. Tra i propositi del nuovo presidente anche quello di aprire sul sito Aoico una sessione di live surgey, piattaforma in cui tutti gli iscritti all’associazione potranno postare video, sessioni di chirurgia e un forum di discussione sulle tecniche e le modalita’ che gli specialisti adottano. “E’ una grande soddisfazioni – dice il direttore generale del Pascale, Attilio Bianchi – che per i nostri collaboratori arrivino riconoscimenti di tale portata”.