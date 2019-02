Sanità: ipertensione arteriosa, convegno ad Agnone

AGNONE. L’ipertensione arteriosa, patologia che spesso si rivela un killer silenzioso al centro del convegno organizzato dalla Arsem e Comune di Agnone. L’incontro con la popolazione voluto dall’assessore comunale alla Sanità, Edmondo Amicarelli si terrà domani, 2 febbraio, a partire dalle ore 17,00 nella sala ofs del convento dei padri Cappuccini. Relazionerà lo specialista in cardiologia, Pietro Pescetelli che per anni ha ricoperto il ruolo di medico presso il reparto di Medicina del San Francesco Caracciolo di Agnone. Per qualsiasi informazione o produrre domande all’esperto cardiologo – rende noto Amicarelli – si potrà inviare una mail all’indirizzo email: sociale@comune.agnone.is.it