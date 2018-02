Sanità, operatore socio sanitario: aperte le iscrizioni per il corso di Agnone

AGNONE – Una figura professionale molto richiesta. E’ quella dell’operatore socio sanitario impegnato in case per anziani, case per disabili, case famiglia e ospedali. Il Comune di Agnone in collaborazione con il consorzio “Libere Imprese” ha promosso un corso di formazione che si terrà in città nei locali dell’oratorio francescano “G.Paolo II”. “Restano aperte le iscrizioni che dovranno raggiungere un minimo di 20 persone in modo tale da non far lievitare i costi” afferma l’assessore alla Sanità del Comune di Agnone, Edmondo Amicarelli che reputa l’opportunità da cogliere al volo vista la grande richiesta sul mercato del lavoro dei cosiddetti Oss. Ad oggi gli iscritti non superano le otto unità. Per accedere alla formazione e diventare un operatore socio sanitario, bisognerà versare una quota di millesettecento euro dilazionata nell’arco di un anno. Il corso prevede 550 ore di teoria e 450 di pratica. Per tutte le informazioni ci si può rivolgere presso il Comune altomolisano o contattare il numero telefonico 0865.723216.