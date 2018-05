Sanità regionale e “Caracciolo”, l’assessore Amicarelli ospite di “Verba Volant” su Tlt

CAMPOBASSO – La sanità regionale e in particolare l’ospedale di Agnone sotto i riflettori della trasmissione “Verba Volant” che andrà in onda questa sera a partire dalle ore 21,00 su Tlt. In studio tra gli altri, l’assessore alla Sanità del Comune di Agnone, Edmondo Amicarelli e il consigliere di opposizione del M5s di Campobasso, Simone Cretella. I mancati accordi di confine, la cronica mancanza di personale, il futuro della struttura di confine, nonché le nuove opportunità che deriveranno con il nuovo governo regionale, alcune delle domande a cui Amicarelli ha risposto.